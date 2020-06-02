2 Июнь 2020 2020-06-02T16:17:06+03:00

Дизайнер из Ханты-Мансийска разработала логотип для конкурса имени Эдуарда Успенского Фото: pixabay.com

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Дизайнер из Ханты-Мансийска Анастасия Жукова победила в конкурсе на логотип литературной премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского.

- Поступило около 120 работ, - рассказали организаторы конкурса.

- Хочу сказать спасибо Анастасии, которая создала прекрасный образ для премии имени выдающегося писателя, чьи книги наши дети будут читать всегда. Ее Галчонок полностью соответствует характерам героев произведений Успенского, – рассказал о победе югорчанки сценарист Андрей Усачев.

Известно, что Анастасия неоднократно становилась победителем подобных мероприятий. Она также победила в конкурсе на разработку логотипа для 44-ой Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU