Погода в Югре 3 июня: небольшое похолодание

3 Июнь 2020 2020-06-03T05:50:55+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 3 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, днем +9, +14 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +11 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день, дождь. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5 +7 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +9 градусов.

На Руси этот день называли «Оленин день». По погоде отмечали: если день на Олену бывал дождливым, то и осень ждали ненастную.

ИСТОЧНИК KP.RU