2 Июнь 2020 2020-06-02T09:07:04+03:00

Водитель в Нижневартовске сбил девочку прямо у светофора. Фото ГИБДД по ХМАО.

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В ХМАО накануне, 1 июня, четыре человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход, в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, около 22:05 в Нижневартовске на улице Мира 34-летний водитель за рулем «Лада Приора», по предварительным данным, проехал на запрещающий сигнал светофора,

- В результате вартовчанин допустил наезд на пятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора вместе с матерью, - сообщили подробности в ГИБДД Югры. В результате аварии девочка получила телесные повреждения.

Кроме того, стало известно, что за сутки на территории округа сотрудники Госавтоинспекции задержали 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и двух – за повторное управление появление на дороге а нетрезвом виде. За выезд на встречку 17 водителей привлечены к ответственности, 26 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU