Водитель в Нижневартовске сбил девочку прямо у светофора
В ХМАО накануне, 1 июня, четыре человека получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход, в четырех дорожно-транспортных происшествиях.
Так, около 22:05 в Нижневартовске на улице Мира 34-летний водитель за рулем «Лада Приора», по предварительным данным, проехал на запрещающий сигнал светофора,
- В результате вартовчанин допустил наезд на пятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора вместе с матерью, - сообщили подробности в ГИБДД Югры. В результате аварии девочка получила телесные повреждения.
Кроме того, стало известно, что за сутки на территории округа сотрудники Госавтоинспекции задержали 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и двух – за повторное управление появление на дороге а нетрезвом виде. За выезд на встречку 17 водителей привлечены к ответственности, 26 – за нарушение требований к перевозке детей.
ИСТОЧНИК KP.RU