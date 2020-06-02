Директор стройкомпании в ХМАО скрыл от налоговой более 80 млн рублей
В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего директора стройкомпании. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов».
По данным следствия с декабря 2017 по январь 2020 года подозреваемый скрывал доходы от налоговой:
- Мужчина осознавал, что на расчетные счета предприятия выставлены поручения о принудительном взыскании недоимки по налогам и сборам в связи с образованием задолженности на сумму более 82,5 млн рублей и не желая возмещать эту задолженность, организовал сокрытие прибыли, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Отмечается, что расчеты с кредиторами и должниками производились минуя счета предприятия: это повлекло сокрытие от налоговых органов более 80 млн рублей.
Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU