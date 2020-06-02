2 Июнь 2020 2020-06-02T05:46:05+03:00

Директор стройкомпании в ХМАО скрыл от налоговой более 80 млн рублей Фото: pixabay.com

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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего директора стройкомпании. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов».

По данным следствия с декабря 2017 по январь 2020 года подозреваемый скрывал доходы от налоговой:

- Мужчина осознавал, что на расчетные счета предприятия выставлены поручения о принудительном взыскании недоимки по налогам и сборам в связи с образованием задолженности на сумму более 82,5 млн рублей и не желая возмещать эту задолженность, организовал сокрытие прибыли, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Отмечается, что расчеты с кредиторами и должниками производились минуя счета предприятия: это повлекло сокрытие от налоговых органов более 80 млн рублей.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU