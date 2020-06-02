2 Июнь 2020 2020-06-02T06:26:47+03:00

Югорчане завоевали восемь медалей на чемпионате и первенстве Европы по ушу. Фото центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

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Онлайн чемпионат и первенство Европы по ушу проходят с 25 мая по 5 июня. Как отметили в пресс-службе департамента физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа, впервые в истории, чтобы заработать медали международного первенства, спортсменам не нужно покидать пределы региона.

- Спортсмены присылают видео своих выступлений, а судьи через интерактивную электронную программу выставляют оценки, - отмечают организаторы чемпионата и первенства.

По данным центра спортивной подготовки сборных команд Югры, по итогам четырех дней соревнований югорские ушуисты завоевали восемь медалей различного достоинства.

ИСТОЧНИК KP.RU