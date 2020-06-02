Югорчане завоевали восемь медалей на чемпионате и первенстве Европы по ушу
Онлайн чемпионат и первенство Европы по ушу проходят с 25 мая по 5 июня. Как отметили в пресс-службе департамента физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа, впервые в истории, чтобы заработать медали международного первенства, спортсменам не нужно покидать пределы региона.
- Спортсмены присылают видео своих выступлений, а судьи через интерактивную электронную программу выставляют оценки, - отмечают организаторы чемпионата и первенства.
По данным центра спортивной подготовки сборных команд Югры, по итогам четырех дней соревнований югорские ушуисты завоевали восемь медалей различного достоинства.
ИСТОЧНИК KP.RU