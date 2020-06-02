2020-06-02T09:05:06+03:00
Общество

Бесплатный проезд в автобусах Нижневартовска для неработающих пенсионеров возобновляется

Решение принято городской думой
Руслан Савинов
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Бесплатный проезд в автобусах Нижневартовска для неработающих пенсионеров возобновляетсяБесплатный проезд в автобусах Нижневартовска для неработающих пенсионеров возобновляетсяФото: pixabay.com
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В Нижневартовске возобновляется мера соцподдержки неработающим пенсионерам в виде бесплатного проезда автотранспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города. Данное решение принято городской думой.

- Согласно постановлению губернатора Югры, гражданам разрешено покидать места проживания или пребывания в случаях следования к загородным жилым строениям, дачным и садовым участкам и в обратном направлении. Поэтому думой совместно с администрацией города принято решение о возобновлении льготного проезда для неработающих пенсионеров. Для оперативности действий проведено заочное голосование путем письменного опроса мнения депутатов, - пояснил председатель думы Нижневартовска Максим Клец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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