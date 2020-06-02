Самотлорскому месторождению исполнилось 55 лет

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:31:05+03:00

Разведочная скважина начала фонтанировать в мае 1965 года

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История нефтяного гиганта, Самотлорского месторождения, началась в мае 1965 года, когда разведочная скважина Р-1 дала фонтан безводной нефти дебитом сначала 300, а затем и 1000 куб. м в сутки. Об этом напомнили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

- Символично, что 55-летний юбилей легендарного месторождения практически совпал с другой важной исторической вехой – добычей в Югре 12-миллиардной тонны нефти. Именно Самотлор открыл дорогу большой нефти Среднего Приобья, став мощным импульсом для индустриального развития региона, - отмечают власти Нижневартовска.

Добавим, что вклад месторождения в добычу 12-миллиардной тонны югорской нефти составляет более 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU