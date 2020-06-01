2020-06-01T15:22:52+03:00
Общество

Уже 2200 югорчан пострадали от укусов клещей

Снятого паразита нужно всегда направлять в лабораторию на исследование
Руслан Савинов
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Уже 2200 югорчан пострадали от укусов клещейУже 2200 югорчан пострадали от укусов клещейФото: pixabay.com
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С начала сезона в ХМАО зарегистрировано 2200 обращений за медпомощью по поводу присасывания клеща: за тот же период 2019 года – 705 случаев. Как отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за неделю зафиксирован 731 случай.

Отмечается, что наиболее часто клещи нападают на людей на дачах и садовых участках - 35,8% от числа всех обратившихся. На обочинах дорог, лесных просеках, кладбищах, на рыбалке или в период выезда на природу для отдыха пострадало 26,3%. В пределах населенных пунктов подверглись нападению клещей 20,6% от общего числа пострадавших.

Добавим, что снятого клеща нужно направлять в лабораторию на исследование его зараженности, что даст возможность откорректировать курс экстренной профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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