Погода в Югре 2 июня: долгое наступление лета
В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 2 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 градусов, днем +10, +15 градусов.
В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +13 градусов.
В Сургуте наступит пасмурный день, дождь. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7 +9 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +9 градусов.
На Руси этот день называли «Тимофей Грядочник». По погоде отмечали: большой урожай огурцов предвещал обилие шишек на елях.
ИСТОЧНИК KP.RU