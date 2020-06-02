Погода в Югре 2 июня: долгое наступление лета

2 Июнь 2020 2020-06-02T05:03:52+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 2 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 градусов, днем +10, +15 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +13 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день, дождь. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7 +9 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +9 градусов.

На Руси этот день называли «Тимофей Грядочник». По погоде отмечали: большой урожай огурцов предвещал обилие шишек на елях.

ИСТОЧНИК KP.RU