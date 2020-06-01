Губернатор ХМАО проведет онлайн-встречу с медработниками региона

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:41:14+03:00

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Глава Югры Наталья Комарова завтра, 2 июня, встретится с медработниками региона в рамках проекта «Губернатор онлайн».

- В повестке – обсуждение вопросов по дополнительным и страховым выплатам медработникам, назначенным президентом, правительством ХМАО; с обеспеченностью персонала коллективными и индивидуальными средствами защиты. Также участники встречи затронут тему охраны труда, работающих с пациентами с COVID-19, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В обсуждении также примут участие руководители профсоюзных организаций медучреждении .

Добавим, что эфир #ГубернаторОнлаи н состоится 2 июня в 15:30 и будет транслироваться в группе «Югра» в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU