На многоэтажке в Нижневартовске увековечили портрет фронтовика

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:16:25+03:00

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В Нижневартовске на стене одной из многоэтажек появилось граффити с портретом фронтовика Павла Мерзлякова.

- Из-за карантина сроки сильно сдвинулись. Приступили только сейчас, хотя хотели сделать до 9 мая. Нам дали тему, дали фотографию. Благо, что не было жесткого ТЗ. Мы смогли все исполнить в своем стиле, – пояснил художник Семен Ефентьев информагентству «Победа.рф». Известно, что на граффити ушло около ста кг. краски.

Напомним, Павел Мерзляков – участник Сталинградской битвы, форсирования Днепра. Победу встретил в Берлине в должности командира роты. К сожалению, ветерана не стало 18 сентября 2019 года.

Добавим, что рисунок создан в рамках федерального проекта «Портрет памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU