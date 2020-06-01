2020-06-01T11:44:22+03:00
Происшествия

За кражу сигарет и шоколада вартовчанина ждет уголовная ответственность

Всего за последние дни совершено 14 краж в регионе
Руслан Савинов
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За кражу сигареты и шоколада югорчанина ждет уголовная ответственностьЗа кражу сигареты и шоколада югорчанина ждет уголовная ответственностьФото: pixabay.com
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В ХМАО за минувшие дни случилось 107 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 64 нарушения закона, из них: поджог, восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 14 краж, в том числе 4 квартирные.

Так, в Нижневартовске 37-летний мужчина путем отжатия форточки проник в павильон по улице Ленина:

- Из павильона вартовчанин похитил сигареты, шоколад и напитки. Ущерб составил около 30 тысяч рублей. Подозреваемый ранее судим. Похищенное частично изъято, - уточнили стражи порядка.

Добавим, что к настоящему моменту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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