За кражу сигарет и шоколада вартовчанина ждет уголовная ответственность
В ХМАО за минувшие дни случилось 107 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 64 нарушения закона, из них: поджог, восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 14 краж, в том числе 4 квартирные.
Так, в Нижневартовске 37-летний мужчина путем отжатия форточки проник в павильон по улице Ленина:
- Из павильона вартовчанин похитил сигареты, шоколад и напитки. Ущерб составил около 30 тысяч рублей. Подозреваемый ранее судим. Похищенное частично изъято, - уточнили стражи порядка.
Добавим, что к настоящему моменту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU