2020-06-01T10:47:30+03:00
Общество

ХМАО оказался в тройке лидеров регионов России по социально-экономическому развитию

Об этом сообщили власти Югры
Руслан Савинов
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ХМАО оказался в тройке лидеров регионов России по социально-экономическому развитиюХМАО оказался в тройке лидеров регионов России по социально-экономическому развитиюФото: pixabay.com
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Эксперты отметили, что у большинства макроэкономических показателей ХМАО положительная динамика: от объемов промышленного производства и инвестиций в основной капитал до зарплаты и ввода жилых домов. Также численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в округе снизилась.

- Югра – один из отраслевых лидеров России: первое место по объемам добычи нефти и производству электроэнергии, второе место по добыче газа и промышленному производству. 42% от общероссийской добычи нефти – югорские, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, около 15% поступлений по налогам, сборам и иным обязательным платежам в консолидированный бюджет РФ поступают из ХМАО. Валовой региональный продукт впервые преодолел планку в 4 триллиона рублей.

- Показатели рождаемости в Югре превышают смертность в два раза. Это позволяет региону входить в первую пятерку субъектов РФ по коэффициенту естественного прироста населения, – заявил замгубернатора региона Николай Милькис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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