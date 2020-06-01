2020-06-01T10:33:28+03:00
Происшествия

Пожар в квартире унес жизни двух жителей Лангепаса

Еще один пострадавший госпитализирован
Руслан Савинов
Поделиться:
Пожар в квартире унес жизни двух жителей Лангепаса. Фото МЧС ХМАО.Пожар в квартире унес жизни двух жителей Лангепаса. Фото МЧС ХМАО.
Изменить размер текста:

В Лангепасе накануне, 31 мая, случился пожар в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Мира.

- Диспетчер пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании в 16:05. Через пять минут подразделения прибыли к месту вызова. Из окна квартиры на первом этаже вырывалось открытое пламя. Из жилого дома самостоятельно эвакуировались 32 человека, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

В горевшей квартире пожарные обнаружили двух мужчин и женщину в бессознательном состоянии.

- Пострадавшие были эвакуированы и переданы скорой помощи. Несмотря на усилия специалистов, спасти жизни двоих не удалось. Один из мужчин и женщина скончались, третий пострадавший госпитализирован, - рассказали спасатели.

Известно, что в 16:29 пожар ликвидирован в пределах одной комнаты. По данным дознавателей, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

- Опасны оставленные без присмотра электронагревательные и газовые приборы. Эксплуатация повреждённых розеток, рубильников, проводки также может привести к пожару, - напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В трех муниципалитетах ХМАО отремонтируют дороги к школам
Губернатор ХМАО проведет онлайн-встречу с медработниками региона
Сургутский район вновь в антилидерах по приросту заражения коронавирусом
Югорчанин потерялся в лесу, но был найден благодаря сотовому телефону
На многоэтажке в Нижневартовске увековечили портрет фронтовика
За кражу сигарет и шоколада вартовчанина ждет уголовная ответственность
ХМАО оказался в тройке лидеров регионов России по социально-экономическому развитию
Новый вид тестирования на коронавирус появился в Югре
Пожар в квартире унес жизни двух жителей Лангепаса
Двое югорских спортсменов попали в десятку самых точных биатлонистов России
Культурная онлайн-программа на 1 июня для югорчан на самоизоляции
Жительница Сургутского района два года жила в доме, подлежащем сносу
Первому губернатору ХМАО исполнилось 70 лет
Более полусотни пожаров случилось в ХМАО за неделю
Два грузовика столкнулись в ХМАО: есть жертвы
Погода в Югре 1 июня: местами небольшой дождь