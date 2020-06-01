Пожар в квартире унес жизни двух жителей Лангепаса
В Лангепасе накануне, 31 мая, случился пожар в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Мира.
- Диспетчер пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании в 16:05. Через пять минут подразделения прибыли к месту вызова. Из окна квартиры на первом этаже вырывалось открытое пламя. Из жилого дома самостоятельно эвакуировались 32 человека, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
В горевшей квартире пожарные обнаружили двух мужчин и женщину в бессознательном состоянии.
- Пострадавшие были эвакуированы и переданы скорой помощи. Несмотря на усилия специалистов, спасти жизни двоих не удалось. Один из мужчин и женщина скончались, третий пострадавший госпитализирован, - рассказали спасатели.
Известно, что в 16:29 пожар ликвидирован в пределах одной комнаты. По данным дознавателей, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
- Опасны оставленные без присмотра электронагревательные и газовые приборы. Эксплуатация повреждённых розеток, рубильников, проводки также может привести к пожару, - напоминают спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU