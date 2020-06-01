1 Июнь 2020 2020-06-01T10:33:28+03:00

Пожар в квартире унес жизни двух жителей Лангепаса. Фото МЧС ХМАО.

Еще один пострадавший госпитализирован

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В Лангепасе накануне, 31 мая, случился пожар в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на улице Мира.

- Диспетчер пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании в 16:05. Через пять минут подразделения прибыли к месту вызова. Из окна квартиры на первом этаже вырывалось открытое пламя. Из жилого дома самостоятельно эвакуировались 32 человека, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

В горевшей квартире пожарные обнаружили двух мужчин и женщину в бессознательном состоянии.

- Пострадавшие были эвакуированы и переданы скорой помощи. Несмотря на усилия специалистов, спасти жизни двоих не удалось. Один из мужчин и женщина скончались, третий пострадавший госпитализирован, - рассказали спасатели.

Известно, что в 16:29 пожар ликвидирован в пределах одной комнаты. По данным дознавателей, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

- Опасны оставленные без присмотра электронагревательные и газовые приборы. Эксплуатация повреждённых розеток, рубильников, проводки также может привести к пожару, - напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU