Двое югорских спортсменов попали в десятку самых точных биатлонистов России

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:16:56+03:00

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Никита Поршнев и Кристина Резцова вошли в десятку самых точных биатлонистов России. Об этом стало известно от пресс-службы «ЮграМегаСпорт».

- Союз биатлонистов России опубликовал статистику стрельбы членов сборной России в прошедшем спортивном сезоне. Список возглавили Кирилл Стрельцов, который не изменил своей фамилии и попал 39 раз из 40, и Лариса Куклина, поразившая мишени 311 раз из 372, - сообщают эксперты.

Известно, что югорчане тоже попали в упомянутый список:

- Никита Поршнев стрелял точно 82% раз, а Кристина Резцова - 78%, - отметили в пресс-службе департамента физической культуры и спорта ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU