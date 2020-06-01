2020-06-01T10:16:56+03:00
Спорт

Двое югорских спортсменов попали в десятку самых точных биатлонистов России

Союз биатлонистов РФ опубликовал статданные
Руслан Савинов
Поделиться:
Двое югорских спортсменов попали в десятку самых точных биатлонистов РоссииДвое югорских спортсменов попали в десятку самых точных биатлонистов РоссииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Никита Поршнев и Кристина Резцова вошли в десятку самых точных биатлонистов России. Об этом стало известно от пресс-службы «ЮграМегаСпорт».

- Союз биатлонистов России опубликовал статистику стрельбы членов сборной России в прошедшем спортивном сезоне. Список возглавили Кирилл Стрельцов, который не изменил своей фамилии и попал 39 раз из 40, и Лариса Куклина, поразившая мишени 311 раз из 372, - сообщают эксперты.

Известно, что югорчане тоже попали в упомянутый список:

- Никита Поршнев стрелял точно 82% раз, а Кристина Резцова - 78%, - отметили в пресс-службе департамента физической культуры и спорта ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В трех муниципалитетах ХМАО отремонтируют дороги к школам
Губернатор ХМАО проведет онлайн-встречу с медработниками региона
Сургутский район вновь в антилидерах по приросту заражения коронавирусом
Югорчанин потерялся в лесу, но был найден благодаря сотовому телефону
На многоэтажке в Нижневартовске увековечили портрет фронтовика
За кражу сигарет и шоколада вартовчанина ждет уголовная ответственность
ХМАО оказался в тройке лидеров регионов России по социально-экономическому развитию
Новый вид тестирования на коронавирус появился в Югре
Пожар в квартире унес жизни двух жителей Лангепаса
Двое югорских спортсменов попали в десятку самых точных биатлонистов России
Культурная онлайн-программа на 1 июня для югорчан на самоизоляции
Жительница Сургутского района два года жила в доме, подлежащем сносу
Первому губернатору ХМАО исполнилось 70 лет
Более полусотни пожаров случилось в ХМАО за неделю
Два грузовика столкнулись в ХМАО: есть жертвы
Погода в Югре 1 июня: местами небольшой дождь