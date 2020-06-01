2020-06-01T10:06:08+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 1 июня для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 1 июня для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 1 июня для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственный художественный музей. Что: Онлайн мастер-класс «Закат в Сахаре». Когда: 1 июня 15.00. Где.

2. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Рубрика «Фитнес для ума» Шарады, игры. Когда: 1 июня 15.00. Где.

3. Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Что: Видео-презентация «Традиционный праздник кондинских манси «Праздник Трясогузки». Когда: в течение дня. Где.

4. Музей истории и этнографии Югорск. Что: Традиционный детский праздник коренных малочисленных народов Севера «Вурщих хатл – День Трясогузки». Когда: 1 июня 13.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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