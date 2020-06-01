2020-06-01T09:50:44+03:00
Общество

Жительница Сургутского района два года жила в доме, подлежащем сносу

Новое жилье удалось получить благодаря вмешательству прокуратуры
Руслан Савинов
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Жительница Сургутского района два года жила в доме, подлежащем сносуЖительница Сургутского района два года жила в доме, подлежащем сносуФото: pixabay.com
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Правоохранители Сургутского района проверили исполнение администрацией городского поселения Барсово требований жилищного законодательства, так как местная жительница на основании договора соцнайма проживала в доме, который еще в 2018 году признали аварийным и подлежащим сносу.

- Органами местного самоуправления до настоящего времени женщине не предоставлено иное жилье взамен аварийного, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурором района предъявлен иск обязать орган местного самоуправления устранить нарушения жилищного законодательства и предоставить жительнице благоустроенное жилое помещение.

Суд удовлетворил требования в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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