Жительница Сургутского района два года жила в доме, подлежащем сносу
Правоохранители Сургутского района проверили исполнение администрацией городского поселения Барсово требований жилищного законодательства, так как местная жительница на основании договора соцнайма проживала в доме, который еще в 2018 году признали аварийным и подлежащим сносу.
- Органами местного самоуправления до настоящего времени женщине не предоставлено иное жилье взамен аварийного, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокурором района предъявлен иск обязать орган местного самоуправления устранить нарушения жилищного законодательства и предоставить жительнице благоустроенное жилое помещение.
Суд удовлетворил требования в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU