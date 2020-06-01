1 Июнь 2020 2020-06-01T13:32:46+03:00

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Государственныи деятель, экс-губернатор Югры Александр Филипенко отметил юбилей, 70-летие. Одним из тех, кто адресовал поздравления юбиляру стал градоначальник Сургута Вадим Шувалов:

- Уважаемыи Александр Васильевич! В 1991 году Вы были назначены на должность главы администрации ХМАО. При Вас фактически были создан округ в том виде, в котором мы его знаем. Вы блестяще работали до 2010 года и внесли большои вклад в социально-экономическое развитие округа. После Вы трудились аудитором Счетнои палаты России до 2018 года. Благодарю за многолетнюю плодотворную работу и хочу пожелать Вам крепчаи шего здоровья — это самое главное! С юбилеем!, - написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Валим Шувалов.

Он добавил, что сеи час Филипенко на заслуженном отдыхе и посвящает себя семье и воспитанию шестерых внуков.

ИСТОЧНИК KP.RU