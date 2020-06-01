1 Июнь 2020 2020-06-01T08:57:17+03:00

Более полусотни пожаров случилось в ХМАО за неделю. Фото МЧС Югры.

Изменить размер текста: A A

В ХМАО с 25 по 31 мая зафиксировано 59 пожаров: спасены три человека, эвакуированы 42. Также огнеборцы отстояли югорчан граждан на сумму более 23,5 млн рублей.

- В большинстве случаев горели жилые дома и квартиры - 11, хозяйственные постройки - 11, бани - 10, дачи - 6. Четырнадцать раз пожарные выезжали на возгорания травы и мусора. Среди основных причин пожаров – неосторожное обращение с огнем и нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов и печей, - пояснили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Кроме того, от огня пострадали 45 строений и семь транспортных средств. Травмы получили пять человек, двое погибли. Также пожарно-спасательные подразделения 17 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП: спасен один человек.

- При эксплуатации электрооборудования не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов, - один из главных советов спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU