Два грузовика столкнулись в ХМАО: есть жертвы
С 29 по 31 мая на территории ХМАО восемь человек получили травмы, в том числе три несовершеннолетних, в восьми дорожно-транспортных происшествиях.
Так, 29 мая около 3:40 на 22 км автодороги «Лангепас – Покачи» Нижневартовского района произошло столкновение «КАМАЗ» и «МАН».
В результате аварии водитель «КАМАЗ» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а водитель «МАН» получил травмы.
Кроме того, в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 34 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, семь – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку51 водитель привлечен к ответственности, 92 – за нарушение требований к перевозке детей.
ИСТОЧНИК KP.RU