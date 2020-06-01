2020-06-01T08:05:32+03:00
Происшествия

Два грузовика столкнулись в ХМАО: есть жертвы

Всего за минувшие дни случилось 8 аварий
Руслан Савинов
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Два грузовика столкнулись в ХМАО: есть жертвы. Фото ГИБДД Югры.Два грузовика столкнулись в ХМАО: есть жертвы. Фото ГИБДД Югры.
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С 29 по 31 мая на территории ХМАО восемь человек получили травмы, в том числе три несовершеннолетних, в восьми дорожно-транспортных происшествиях.

Так, 29 мая около 3:40 на 22 км автодороги «ЛангепасПокачи» Нижневартовского района произошло столкновение «КАМАЗ» и «МАН».

В результате аварии водитель «КАМАЗ» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а водитель «МАН» получил травмы.

Кроме того, в ХМАО сотрудники ГИБДД задержали 34 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, семь – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку51 водитель привлечен к ответственности, 92 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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