2020-06-01T05:00:04+03:00
Общество

Погода в Югре 1 июня: местами небольшой дождь

Температура днем поднимется до +17 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 1 июня: местами небольшой дождьПогода в Югре 1 июня: местами небольшой дождьФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 1 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +3, +8 градусов, днем +9, +14 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северный 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12, +14 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +8 +10 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +9 градусов.

На Руси этот день называли «Иван Долгий». По погоде отмечали: о будущем плодородии свидетельствовали обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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