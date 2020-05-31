В Югре отремонтируют 135 км дорог
Уже в мае дорожникам ХМАО удалось приступит к работам благодаря теплой погоде. В частности, уже начат ремонт пяти мостовых переходов в Советском и Кондинском районах.
- Это мосты через реки Лёва и Ручей на автомобильной дороге «ст.Устье-Аха – г.Урай» и мосты через реки Наг, Нюрих и Пурдан на автомобильной дороге «Советский – Зеленоборск», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Также ведутся работы по ремонту объездной дороги Ханты-Мансийска. Ремонтные работы начались и на региональных трассах Сургутского и Нижневартовского районов:
- Так, на автомобильной дороге «Сургут – Нижневартовск км 142 - км 155» выполнено фрезерование старого покрытия, - сообщили дорожники.
Добавим, что всего в 2020 году в регионе запланировано отремонтировать более 135 км автодорог.
ИСТОЧНИК KP.RU