31 Май 2020 2020-05-31T07:14:01+03:00

Погода в Югре 31 мая: облачность с прояснениями Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 31 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. В отдельных районах небольшой, по востоку умеренный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +13, +18 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северо-западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день, небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9 +11 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +11, +12 градусов.

На Руси этот день называли «Иван Долгий». По погоде отмечали: на Ивана дождь несет рожь, — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай.

ИСТОЧНИК KP.RU