Погода в Югре 30 мая: пасмурно, дожди

30 Май 2020 2020-05-30T06:57:49+03:00

В Югре 30 мая пасмурно и дожди. Фото - pixabay.com.

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В Ханты-Мансийске будет малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 – 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +16 градусов.

В Сургуте будет переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и дождь. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU