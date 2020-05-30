Погода в Югре 30 мая: пасмурно, дожди
Температура днем поднимется до +16 градусов
В Югре 30 мая пасмурно и дожди. Фото - pixabay.com.
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В Ханты-Мансийске будет малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 – 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +16 градусов.
В Сургуте будет переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется облачный день и дождь. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +14 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU