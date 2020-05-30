2020-05-30T06:57:49+03:00
Общество

Погода в Югре 30 мая: пасмурно, дожди

Температура днем поднимется до +16 градусов
Вадим Бегун
Поделиться:
В Югре 30 мая пасмурно и дожди. Фото - pixabay.com.В Югре 30 мая пасмурно и дожди. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийске будет малооблачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 – 7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +16 градусов.

В Сургуте будет переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и дождь. Ветер северо-западный 6-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +14 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 30 мая: пасмурно, дожди
Около 23 тысяч югорчан получают доставку на дом продуктов питания во время пандемии
Конкурс фоторабот «Ты+Я=Югра» стартует в регионе
Сургутянин вместо крупного выигрыша стал жертвой афериста
Стимулирующие выплаты медработникам ХМАО перечислят до 2 июня
День защиты детей в Нижневартовске пройдет дистанционно и спортивно
Югорчанин совершил преступление ради печки-буржуйки
Югорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием в квартире
Пешеходов Югры призвали снимать наушники
На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск временно прекращено движение
В ХМАО усовершенствуют систему госзакупок и качество сбора сведений о доходах чиновников
Для заразившихся коронавирусом медиков Югры установили единовременное пособие
Культурная онлайн-программа на 29 мая для югорчан на самоизоляции
Власти Югры внесли изменения в систему самоконтроля «Цифровое уведомление»
До конца мая в Югре прогнозируют сильный ветер
Маленький кедровый лес появился в Сургуте
Мегион снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусом
Черника зацвела в Югре раньше срока
Кардиохирурги ХМАО за год спасают более 150 младенцев с пороком сердца
Первые отключения горячей воды вскоре начнутся в Нижневартовске
Осужденные колонии в Сургуте строят модульные вагончики для нефтяников
В Югре усилят борьбу с коррупцией
«Шевроле Нива» перевернулась на трассе в Югре
Погода в Югре 29 мая: дождливый день
Правоохранители Когалыма помогли трем семьям получить благоустроенное жилье
Сургутянам предложили сделать портрет на фоне города: тогда и сейчас
Власти Нижневартовска планируют строительство нового скейт-парка