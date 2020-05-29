2020-05-29T16:09:59+03:00
Общество

Конкурс фоторабот «Ты+Я=Югра» стартует в регионе

Работы принимают до 5 июня
Руслан Савинов
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Конкурс фоторабот «Ты+Я=Югра» стартует в регионеКонкурс фоторабот «Ты+Я=Югра» стартует в регионеФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе объявлен интернет-конкурс фотографий «Ты+Я=Югра», посвященный празднованию Дня России.

- Фотоконкурс проводится для единства народов Российской Федерации, проживающих в Югре, формирования у жителей автономного округа гражданского самосознания, патриотизма, воспитания культуры межнационального общения, - пояснили организаторы.

Для участия в конкурсе принимаются фотоработы по номинациям: «Лица и поколения», «Наш дом – Югра», «Праздники народов, проживающих в Югре», «Наша общая Победа».

Можно направить не более трех фотографий в каждой номинации и заявку до 5 июня на электронный адрес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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