29 Май 2020 2020-05-29T15:26:26+03:00

День защиты детей в Нижневартовске пройдет дистанционно и спортивно Фото: pixabay.com

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Юных вартовчан и не только приглашают на занятия спортивные организации города. Как отметили в пресс-службе администрации Нижневартовска, 1 июня в День защиты детей состоятся тренировки.

- Покидать квартиру при этом совсем не обязательно, как и наличие специальных тренажеров. Будем использовать диван, стул и другие домашние предметы. День начнется с бодрои зарядки в 9:00 с тренером высшеи категории по спортивнои аэробике Любовь Аксеновои . Трансляция будет доступна по ссылке, - сообщили организаторы.

Затем в 12:00 специалист центра ВФСК ГТО Лилия Белявцев расскажет секреты подготовки к силовым испытаниям.

Наконец, в 18:00 тренер по кикбоксингу Ахметзянов Марат и Павлова Алина старшии тренер по плаванию проведут тренировку и расскажут, как можно провести активно и с пользои вечер с семьеи .

ИСТОЧНИК KP.RU