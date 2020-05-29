Пешеходов Югры призвали снимать наушники

29 Май 2020 2020-05-29T14:46:47+03:00

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Госавтоинспекторы ХМАО провели граффити-акцию #ЗаБезопасностьНаДорогах: яркие надписи #снимитенаушники, #возьмитеребёнказаруку, #сойдитесвелосипеда появились вблизи нерегулируемых пешеходных переходов Ханты-Мансийска.

- Нерегулируемые пешеходные переходы по ул. Строителей и ул. Гагарина выбраны не случайно. Так, зимой 2019 году они попали в сводку ГИБДД, как места наездов на несовершеннолетних пешеходов. В результате автоаварий пострадали два мальчика, - напомнили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО.

- Надеемся, что акция принесет свою пользу и напомнит пешеходам и велосипедистам о важности соблюдения правил безопасного перехода проезжей части, – сообщил заместитель начальника окружной Госавтоинспекции Иван Тимофеев.

ИСТОЧНИК KP.RU