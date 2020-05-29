2020-05-29T13:38:10+03:00
Общество

На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск временно прекращено движение

Возможны два варианта объезда
Руслан Савинов
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На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск временно прекращено движениеНа автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск временно прекращено движениеФото: pixabay.com
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По причине проведения ремонтных работ по восстановлению плит перекрытия проезжей части мостового сооружения на км 236+993 автодороги общего пользования федерального значения Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск введено временное прекращение движения транспорта. Об этом стало известно от пресс-службы Уралуправтодора.

- Объезд для транзитного транспорта возможен через: съезд с автодороги Р-404, км 236 - а/д «Тобольск-Байгара-Первые Салы» - ул. Тимофея Чаркова - выезд на а/д Р-404, км 243+500 (для транспортных средств с высотой до 4,5м) либо съезд с автодороги Р-404, км 236 - а/д «Тобольск-Байгара-Первые Салы» – а/д подъезд к городской свалке – выезд выезд на а/д Р-404, км 239+800 (для транспортных средств с высотой свыше 4,5м).

Дорожники просят водителей следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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