В ХМАО усовершенствуют систему госзакупок и качество сбора сведений о доходах чиновников

29 Май 2020 2020-05-29T13:24:58+03:00

В ХМАО усовершенствуют систему госзакупок и качества сбора сведений о доходах чиновников Фото: pixabay.com

Изменения вступят в силу в течение года

Изменить размер текста: A A

Глава Югры Наталья Комарова при рассказе о планах на 2020 год в сфере противодействия коррупции подчеркнула, что перед региональными органами власти стоит задача повышения качества сбора и анализа сведений о доходах.

- Со второго полугодия будет использоваться единая информационная система управления кадрами для организации первичного анализа и проверок сведений о доходах, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, для снижения коррупционных рисков в закупочной деятельности в регионе автоматизированы все процессы организации закупок, реализован механизм предварительного общественного контроля нормирования и планирования закупок. За год было проведено 26 967 конкурентных закупок на сумму более 51 млрд рублей.

- В помощь органам власти в июне 2020 года будет сформирована база типовых ситуаций конфликта интересов, личной заинтересованности служащих, работников при осуществлении закупочной деятельности, – добавила Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU