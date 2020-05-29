2020-05-29T13:24:58+03:00
Общество

В ХМАО усовершенствуют систему госзакупок и качество сбора сведений о доходах чиновников

Изменения вступят в силу в течение года
Руслан Савинов
Поделиться:
В ХМАО усовершенствуют систему госзакупок и качества сбора сведений о доходах чиновниковВ ХМАО усовершенствуют систему госзакупок и качества сбора сведений о доходах чиновниковФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Глава Югры Наталья Комарова при рассказе о планах на 2020 год в сфере противодействия коррупции подчеркнула, что перед региональными органами власти стоит задача повышения качества сбора и анализа сведений о доходах.

- Со второго полугодия будет использоваться единая информационная система управления кадрами для организации первичного анализа и проверок сведений о доходах, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, для снижения коррупционных рисков в закупочной деятельности в регионе автоматизированы все процессы организации закупок, реализован механизм предварительного общественного контроля нормирования и планирования закупок. За год было проведено 26 967 конкурентных закупок на сумму более 51 млрд рублей.

- В помощь органам власти в июне 2020 года будет сформирована база типовых ситуаций конфликта интересов, личной заинтересованности служащих, работников при осуществлении закупочной деятельности, – добавила Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанам пояснили, как справиться с небольшим возгоранием в квартире
Пешеходов Югры призвали снимать наушники
На автодороге Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск временно прекращено движение
В ХМАО усовершенствуют систему госзакупок и качество сбора сведений о доходах чиновников
Для заразившихся коронавирусом медиков Югры установили единовременное пособие
Культурная онлайн-программа на 29 мая для югорчан на самоизоляции
Власти Югры внесли изменения в систему самоконтроля «Цифровое уведомление»
До конца мая в Югре прогнозируют сильный ветер
Маленький кедровый лес появился в Сургуте
Мегион снова в антилидерах по приросту заражения коронавирусом
Черника зацвела в Югре раньше срока
Кардиохирурги ХМАО за год спасают более 150 младенцев с пороком сердца
Первые отключения горячей воды вскоре начнутся в Нижневартовске
Осужденные колонии в Сургуте строят модульные вагончики для нефтяников
В Югре усилят борьбу с коррупцией
«Шевроле Нива» перевернулась на трассе в Югре
Погода в Югре 29 мая: дождливый день
Правоохранители Когалыма помогли трем семьям получить благоустроенное жилье
Сургутянам предложили сделать портрет на фоне города: тогда и сейчас
Власти Нижневартовска планируют строительство нового скейт-парка