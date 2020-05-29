29 Май 2020 2020-05-29T12:04:23+03:00

Культурная онлайн-программа на 29 мая для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственная библиотека Югры. Что: Приглашение на виртуальную выставку литературы «Богатство пушкинского слога». Когда: в течение дня. Где.

2. Культурно-досуговый центр «Октябрь» Ханты-Мансийск. Что: Мастер-класс по созданию театра теней 12+. Когда: 29 мая 16.00. Где.

3. Многофункциональный культурно-досуговый центр Сургут.Что: Цикл лекций «Современное искусство. Проблемы. Перспективы». Когда: в течение дня. Где.

4. Сургутская филармония. Что: Концерт «Классика и джаз» Концерт Народного артиста России Даниила Крамера, фортепиано, Москва и Симфонического оркестра Сургутской Филармонии, художественный руководитель и дирижер - лауреат всероссийских и международных конкурсов Михаил Леонтьев. Когда: в течение дня. Где.

5. Концертно-театральный центр «Югра -Классик». Что: «Домашние концерты» в исполнении солистов и коллективов «Югра-Классик». Когда: 29 мая 18.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU