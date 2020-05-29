2020-05-29T11:52:24+03:00
Общество

Власти Югры внесли изменения в систему самоконтроля «Цифровое уведомление»

Власти Югры внесли изменения в систему самоконтроля «Цифровое уведомление»
Руслан Савинов
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Власти Югры внесли изменения в систему самоконтроля «Цифровое уведомление»Власти Югры внесли изменения в систему самоконтроля «Цифровое уведомление»Фото: pixabay.com
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Члены правительства Югры по итогам очередного заседания внесли изменения в государственную информационную систему самоконтроля «Цифровое уведомление».

- Тем, кто прибыл в регион из Башкортостана, Якутии, Дагестана, в день приезда необходимо оформить цифровое уведомление. В нем потребуется указать полные фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, контактные данные. Также потребуется представить информацию об адресе места, из которого прибыл человек, дату прибытия в автономный округ, сведения об условиях для обязательной 14-дневной изоляции, численность человек, которые в этот период будут находиться радом, а также сведения о температуре тела и наличии или отсутствии симптомов простудных заболеваний, - пояснил глава департамента информационных технологий и цифрового развития региона Павел Ципорин.

Он добавил, что оформление цифровых уведомлений необходимо на предотвращения завоза коронавируса на территорию Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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