2020-05-29T10:58:28+03:00
Общество

Маленький кедровый лес появился в Сургуте

«День кедра» состоялся в городе
Руслан Савинов
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Маленький кедровый лес появился в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".Маленький кедровый лес появился в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".
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Мэр Сургута Вадим Шувалов принял усатие в экологической акции «День кедра».

- На улице Энергетиков мы посадили 90 саженцев кедровой сосны. Мероприятие прошло в честь празднования 90-летия со Дня образования ХМАО. Всего в округе будет посажено 1980 деревьев. По 90 кедров в каждом из 22 городов и районов региона, - сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонаткте» Вадим Шувалов.

Вместе с градоначальником в акции приняли участие студенты, волонтеры, работники образовательных организаций, представители природоохранной прокуратуры.

- Радуюсь, что на фоне развивающейся урбании нам удалось посадить в городе маленький лес. Думаю, что это место будет напоминанием о необходимости беречь и сохранять природу родного края. Пожалуй, это лучший подарок, который можно преподнести горожанам. Я был рад поучаствовать в этой активности. Будем стараться, чтобы таких «зелёных» проектов у нас было больше, - подвел итог Вадим Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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