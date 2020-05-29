2020-05-29T10:13:24+03:00
Общество

Черника зацвела в Югре раньше срока

Эксперты советуют заготовить листья растения для полезного чая
Руслан Савинов
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Черника зацвела в Югре раньше срока. Фото парка "Кондинские озера".Черника зацвела в Югре раньше срока. Фото парка "Кондинские озера".
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В природном парке «Кондинские озера» имени Сташкевича провели учет цветения черники, это самая ранняя дата за весь учетный период с 2007 по 2019 гг., при том, что средний срок проведения учета 10 июня.

- В период цветения можно заготавливать листья черники. Считается, что больше всех полезных веществ в листьях черники во время цветения, а вот после того, как черника отцвела листья уже не такие ароматные, - сообщила старший научный сотрудник парка «Кондинские озера» Алена Бутунина.

Она отметила, что чаще всего черничники встречают на освещенных влажных участках сосновых лесов Кусты живут до 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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