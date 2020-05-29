2020-05-29T09:46:37+03:00
Общество

Первые отключения горячей воды вскоре начнутся в Нижневартовске

Котельная №1 с 1 по 14 июня не будет функционировать
Руслан Савинов
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Первые отключения горячей воды вскоре начнутся в Нижневартовске. Фото пресс-службы администрации города.Первые отключения горячей воды вскоре начнутся в Нижневартовске. Фото пресс-службы администрации города.
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В связи с проведением гидравлических испытаний будет произведено отключение горячего водоснабжения в Нижневартовске: от котельной №1 с 1 по 14 июня.

Зона испытаний: 1, 2, 3, 4, 6, 10-В, 10-Г микрорайоны; 5 микрорайон частично (Комсомольский бульвар, 1, 1-А, 2, 2-А, 2-Б, 2-В, 3, 4, 8, 8-А, 8-Б, 10; улица Ленина, 11/1, 11/2, 11/3, 13; улица Нефтяников, 13-А, 15, 15-А, 17, 17-А, 17-Б; улица Маршала Жукова, 3, 3-А, 3-Б, 5, 5-А, 7).

Кроме того без горячей воды останутся: спорткомплекс «Нефтяник», общественно-коммунальная зона (улица Ленина 12, 12-А, 16; улица Омская, 11; проспект Победы, 16); парковая зона (улица 60 лет Октября, 11/2, 11-А); больничный комплекс (улица Ленина, 18, 18/1, 18/2, 18/6, 18/7, 18/10, 18/11; улица Омская, 13-А).

Также к перерыву с горячему водоснабжению нужно подготовиться: МУП г. Нижневартовска «Горводоканал» (улица Маршала Жукова, 53); административное здание, расположенное по адресу: Заозерный проезд, 1 м микрорайон МЖК.

Добавим, что более подробная информация об отключениях размещена на официальном сайте органов МСУ Нижневартовска и на портале «Наш Нижневартовск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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