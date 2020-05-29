Осужденные колонии в Сургуте строят модульные вагончики для нефтяников

29 Май 2020 2020-05-29T09:31:15+03:00

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В центре трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО-Югре начали изготавливать модульные вагончики.

- Делается это так: сварочном цехе собирается металлоконструкция со стенами в виде каркаса, затем обшивается утеплителем, вагонкой, а внешняя отделка производится оцинкованным металлом с полимерным покрытием. Изготавливаемые здания не требуют капитальных фундаментов. Они адаптированы под разный климат и имеют все условия для проживания, - подчеркивают в пресс-службе УФСИН России по ХМАО.

- Модульные конструкции состоят из нескольких секций. Особенность данных сооружений в том, что их можно оборудовать под выполнение совершенно разных задач. Универсальность модулей позволяет создать на их базе поселение с душевыми, туалетами, столовыми, комнатами отдыха, хозяйственными и прочими помещениями, - пояснил начальник центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-11 Ринат Мавлетов.

Известно, что главные заказчики - это предприятия нефтегазовой отрасли. Материалы предоставляются заказчиком.

Отмечается, что работая, осужденные могут выплачивать ущерб, нанесенный государству или гражданам, а также нарабатывать стаж, накапливать страховую часть пенсии, что важно для их соцадаптации после освобождения.

ИСТОЧНИК KP.RU