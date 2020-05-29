2020-05-29T08:27:05+03:00
Происшествия

«Шевроле Нива» перевернулась на трассе в Югре

Всего за сутки случилось 2 ДТП
Руслан Савинов
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«Шевроле Нива» перевернулась на трассе в Югре. Фото ГИБДД по ХМАО.«Шевроле Нива» перевернулась на трассе в Югре. Фото ГИБДД по ХМАО.
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В ХМАО накануне, 28 мая, три человека получили травмы в двух дорожно-транспортных происшествиях.

Так, около 15:15 на 18 км автодороги «Нижневартовск – граница Томской области» в Нижневартовском районе 37-летний водитель «Шевроле Нива», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием авто на проезжей части. В результате аварии водитель и пассажир получили телесные повреждения.

Кроме того, на территории региона сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 22 водителя привлечены к ответственности, 44 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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