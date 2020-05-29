29 Май 2020 2020-05-29T05:29:28+03:00

Погода в Югре 29 мая: дождливый день Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 29 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +12, +17 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер северо-западный 8 – 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15, +17 градусов.

В Сургуте наступит пасмурный день, дождь. Ветер западный 7-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12 +12 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется облачный день и дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12, +16 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU