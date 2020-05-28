Правоохранители Когалыма помогли трем семьям получить благоустроенное жилье

28 Май 2020 2020-05-28T16:23:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Когалыма провела проверку по обращению местных жителей о нарушении их жилищных прав.

- Когалымчане проживали в многоквартирных жилых домах, которые в 2013 году были признаны аварийными и подлежащими сносу. Несмотря на это администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2022 - 2025 годах, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Заявители с семьями были вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности жизнь.

Суд требования прокурора удовлетворил. К настоящему моменту девяти жителям города предоставлены благоустроенные жилые помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU