2020-05-28T16:23:50+03:00
Общество

Правоохранители Когалыма помогли трем семьям получить благоустроенное жилье

Когалымчане 7 лет проживали в аварийных домах
Руслан Савинов
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Правоохранители Когалыма помогли трем семьям получить благоустроенное жильеПравоохранители Когалыма помогли трем семьям получить благоустроенное жильеФото: pixabay.com
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Прокуратура Когалыма провела проверку по обращению местных жителей о нарушении их жилищных прав.

- Когалымчане проживали в многоквартирных жилых домах, которые в 2013 году были признаны аварийными и подлежащими сносу. Несмотря на это администрация города не предоставила им жилые помещения по договору социального найма, а срок отселения домов определила в 2022 - 2025 годах, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Заявители с семьями были вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности жизнь.

Суд требования прокурора удовлетворил. К настоящему моменту девяти жителям города предоставлены благоустроенные жилые помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Правоохранители Когалыма помогли трем семьям получить благоустроенное жилье
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