28 Май 2020 2020-05-28T16:14:37+03:00

Сургутянам предложили сделать портрет на фоне города: тогда и сейчас Фото: pixabay.com

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Власти Сургута напоминают, что 12 июня город отмечает свое 55-летие. В честь этого события, в преддверии Дня России, сургутская администрация совместно с краеведческим музеем организуют фотопроект «Портрет на фоне Сургута: тогда и сейчас».

- Основной идеей проекта является публикация на сайтах, на страницах аккаунтов в социальных сетях администрации города, сургутского краеведческого музея, фотографий сургутян, выполненных у значимых и узнаваемых мест города Сургута во второй половине ХХ века и аналогичных фотографий этих же людей в тех же местах, выполненных в современный период, - поясняют организаторы акции.

Фотопроект стартует 1 июня. До 8 июня можно присылать фото на электронную почту. В письме должны быть две фотографии и описание к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU