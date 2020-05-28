Власти Нижневартовска планируют строительство нового скейт-парка
В Нижневартовске рассмотрят вопрос возведения нового скейт-парка. С такой инициативой к властям обратились подростки.
- Сейчас ребята тренируются на открытых необустроенных площадках, не отвечающих требованиям безопасности. Действующий роллердром, расположенный в районе стадиона «Центральный», по словам подростков, устарел: оборудование не отвечает современным требованиям, - отметили в пресс-службе администрации города.
- Запрос обоснованный, тем более что скейтбординг международным олимпийским комитетом включен в программу летней Олимпиады в Токио 2020 года. Я думаю, предложение вполне возможно реализовать, - уточнил после встречи со скейтерами глава города Василий Тихонов.
ИСТОЧНИК KP.RU