Власти Нижневартовска планируют строительство нового скейт-парка

28 Май 2020 2020-05-28T15:46:40+03:00

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В Нижневартовске рассмотрят вопрос возведения нового скейт-парка. С такой инициативой к властям обратились подростки.

- Сейчас ребята тренируются на открытых необустроенных площадках, не отвечающих требованиям безопасности. Действующий роллердром, расположенный в районе стадиона «Центральный», по словам подростков, устарел: оборудование не отвечает современным требованиям, - отметили в пресс-службе администрации города.

- Запрос обоснованный, тем более что скейтбординг международным олимпийским комитетом включен в программу летней Олимпиады в Токио 2020 года. Я думаю, предложение вполне возможно реализовать, - уточнил после встречи со скейтерами глава города Василий Тихонов.

ИСТОЧНИК KP.RU