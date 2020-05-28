2020-05-28T14:47:07+03:00
Общество

Онлайн-марафон детства стартует в Югре

Следите за акцией в соцсетях с 1 июня
Руслан Савинов
Поделиться:
Онлайн-марафон детства стартует в Югре. Фото из сообщества "Югра" в соцсети "Вконтакте".Онлайн-марафон детства стартует в Югре. Фото из сообщества "Югра" в соцсети "Вконтакте".
Изменить размер текста:

В День защиты детей в социальных сетях ХМАО пройдет более 120 событий в онлайн - режиме.

- Мастер-классы, спектакли, видеоуроки, викторины, квесты, спортивные, культурные и образовательные интерактивы - в каждом городе и районе Югры, следите за событиями, участвуйте в марафоне детства по хэштегу #ДетиРулят86, - сообщают организаторы.

Добавим, что «Живая лента» ждет посетителей 1 июня на официальной странице группы региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Начнется марафон с общеокружной онлайн - зарядки с кандидатом в мастера спорта по ушу, членом Федерации ушу России, член молодежной сборной команды страны в 9:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В сургутской колонии ввели карантин из-за двух медработников
Работодателей Югры обязали обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты
Онлайн-марафон детства стартует в Югре
Мотоциклистов ХМАО просят быть аккуратнее на дорогах
Предприниматель в Югре без специального разрешения продавал алкоголь
Среди новых турмаршрутов по ХМАО - подводное сафари в океанариуме
На одной из улиц Сургута 29 мая отключат электроэнергию
Нефтеюганск украсят 126 тысяч цветов
Всплеск заражения коронавирусом произошел в Сургутском районе
В Югре до сих пор идут поиски ребенка, упавшего на велосипеде в реку
Культурная онлайн-программа на 28 мая для югорчан на самоизоляции
Югорчанка через прокуратуру добилась присвоения звания «Ветеран труда»
Долг за электроэнергию продолжил расти в двух муниципалитетах ХМАО
«Лада» и «Тойота» столкнулись в Нижневартовске: без жертв не обошлось
Погода в Югре 28 мая: небольшое потепление
Югорчанка прописала на даче 9 иностранцев
В Ханты-Мансийске и Нижневартовске появятся арт-резиденции
Более 500 югорчан обнаружили в общественных местах без средств индивидуальной защиты
Губернатор Югры встретилась с «Мамонтятами Югры»
Жителям ХМАО перечислили симптомы и признаки коронавируса