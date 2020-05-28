28 Май 2020 2020-05-28T14:47:07+03:00

Онлайн-марафон детства стартует в Югре. Фото из сообщества "Югра" в соцсети "Вконтакте".

Следите за акцией в соцсетях с 1 июня

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В День защиты детей в социальных сетях ХМАО пройдет более 120 событий в онлайн - режиме.

- Мастер-классы, спектакли, видеоуроки, викторины, квесты, спортивные, культурные и образовательные интерактивы - в каждом городе и районе Югры, следите за событиями, участвуйте в марафоне детства по хэштегу #ДетиРулят86, - сообщают организаторы.

Добавим, что «Живая лента» ждет посетителей 1 июня на официальной странице группы региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Начнется марафон с общеокружной онлайн - зарядки с кандидатом в мастера спорта по ушу, членом Федерации ушу России, член молодежной сборной команды страны в 9:00.

ИСТОЧНИК KP.RU