Онлайн-марафон детства стартует в Югре
В День защиты детей в социальных сетях ХМАО пройдет более 120 событий в онлайн - режиме.
- Мастер-классы, спектакли, видеоуроки, викторины, квесты, спортивные, культурные и образовательные интерактивы - в каждом городе и районе Югры, следите за событиями, участвуйте в марафоне детства по хэштегу #ДетиРулят86, - сообщают организаторы.
Добавим, что «Живая лента» ждет посетителей 1 июня на официальной странице группы региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Начнется марафон с общеокружной онлайн - зарядки с кандидатом в мастера спорта по ушу, членом Федерации ушу России, член молодежной сборной команды страны в 9:00.
ИСТОЧНИК KP.RU