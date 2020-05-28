Мотоциклистов ХМАО просят быть аккуратнее на дорогах

28 Май 2020 2020-05-28T13:51:15+03:00

Уже 23 аварии при участии мототранспорта случилось в текущем году

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В 2020 году, по данным ГИБДД по ХМАО, в регионе произошло 23 ДТП с участием мототранспорта. В результате один человек погиб, и десять – получили травмы.

- К сожалению, очень часто происходит так, что водители автомобилей, поворачивая налево или выезжая с прилегающей территории, не замечают мотоциклистов, - поясняют автоинспекторы.

Кроме того, в этом году зафиксированы случаи, когда мотоциклисты страдают по собственной вине:

- Так, 21 мая в поселке Луговской Ханты-Мансийского района, 30-летний мужчина на самодельным транспортным средстве на базе мотоцикла «Урал» перевозил в кузове пассажира, который спрыгнул с мотоцикла без предупреждения. В результате аварии пассажир получил телесные повреждения. Водитель данного не имел права на управление и был пьян, - привели пример в региональной Госавтоинспекции.

Эксперты напоминают, что мотоцикл является одним из наиболее опасных видов транспорта. К тому же, по статистике, с наступлением тепла, возрастает количество происшествий с участием водителей мототранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU