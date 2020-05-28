2020-05-28T13:36:26+03:00
Общество

Предприниматель в Югре без специального разрешения продавал алкоголь

Вся изъятая партия спиртного подлежит уничтожению
Руслан Савинов
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Предприниматель в Югре без специального разрешения продавал алкогольПредприниматель в Югре без специального разрешения продавал алкогольФото: pixabay.com
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Суд вынес приговор в отношении 35-летнего югорчанина: мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».

- Установлено, что ИП без соответствующей лицензии и спецразрешения на розничную продажу алкогольной продукции, будучи привлеченным в мае 2019 года к административной ответственности, вновь в октябре прошлого года продал алкоголь покупателю в торговом павильоне в п. Пионерский Советского района, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил виновному штраф. Вся изъятая алкогольная продукция подлежит уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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