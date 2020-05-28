Предприниматель в Югре без специального разрешения продавал алкоголь

28 Май 2020 2020-05-28T13:36:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд вынес приговор в отношении 35-летнего югорчанина: мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно».

- Установлено, что ИП без соответствующей лицензии и спецразрешения на розничную продажу алкогольной продукции, будучи привлеченным в мае 2019 года к административной ответственности, вновь в октябре прошлого года продал алкоголь покупателю в торговом павильоне в п. Пионерский Советского района, - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил виновному штраф. Вся изъятая алкогольная продукция подлежит уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU