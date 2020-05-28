28 Май 2020 2020-05-28T12:48:46+03:00

Среди новых турмаршрутов по ХМАО - подводное сафари в океанариуме Фото: pixabay.com

В регионе разработали новые развлечения для любителей активного отдыха

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Деппром ХМАО совместно с фондом развития 2 июня представят основные турпродукты на предстоящий летний и осенний сезоны на «Онлайн-воркшопе 2020 Урал-Сибирь Плюс».

- По мнению экспертов, после снятия ограничений в первую очередь прогнозируется рост запросов на путешествия внутри страны. Ростуризм сейчас активно занимается подготовкой к запуску новых доступных направлений внутреннего туризма, расширяя географию и объемы предложения в регионах, - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Эксперты отмечают, что Югра готова стать точкой притяжения для любителей активного отдыха:

- Среди уникальных маршрутов – экстремальные туры в горы Приполярного Урала, трофейная рыбалка, знакомство с бытом народов ханты и манси, подводное сафари в одном из крупнейших океанариумов в России.

ИСТОЧНИК KP.RU