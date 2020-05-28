28 Май 2020 2020-05-28T11:49:51+03:00

На одной из улиц Сургута 29 мая отключат электроэнергию Фото: pixabay.com

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В Сургуте на улице Коротчаева 29 мая будет произведено отключение электроэнергии. Отмечается, что отключение связано с проведением плановых работ на КТПН-722.

- Отключение будет произведено 29 мая с 08:00 до 17:00 — ул. Д. Коротчаева, строения № 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 18/1, 18/2; 16, 16/1, 17, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 32, 32/1, 33/1, 34, 40/1, 42/1. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщают сотрудники администрации ООО «СГЭС».

Напомним, что в собственности «СГЭС» находятся коммунальные электрические сети на территории Сургут и прилегающих поселков, телефон: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76.

ИСТОЧНИК KP.RU