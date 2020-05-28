2020-05-28T11:12:44+03:00
Общество

Нефтеюганск украсят 126 тысяч цветов

Сперва каждый росточек нужно пересадить в отдельный горшок
Руслан Савинов
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Нефтеюганск украсят 126 тысяч цветов. Фото администрации города.Нефтеюганск украсят 126 тысяч цветов. Фото администрации города.
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В теплицах в Нефтеюганске растут 126 тысяч цветов. Как отметили в пресс-службе-администрации города, с начала июня почти все цветы украсят площади, аллеи и дорожные развязки города.

Сейчас в теплицах пикируют оставшиеся ростки, а на улицах Нефтеюганска работники вскапывают траншеи и занимаются посадкой кустарников, косят траву и раскидывают торф на клумбах.

- Необходимо высадить в Нефтеюганске 109412 саженцев. На данный момент пикировано уже больше 126000 цветов - как всегда, с запасом. Для этого каждый маленький росточек нужно пересадить в отдельный горшок и правильно прижать, чтобы он не погиб. А еще все саженцы необходимо ежедневно поливать, причем дважды. Всем этим занимается женская бригада из восьми человек, - рассказала мастер участка озеленения Нина Полетаева.

Добавим, что к высадке саженцев озеленители приступят с 1 июня. Работать на клумбах в 2020 году озеленители будут до 15 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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