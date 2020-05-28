28 Май 2020 2020-05-28T10:03:50+03:00

Культурная онлайн-программа на 28 мая для югорчан на самоизоляции Фото: pixabay.com

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве

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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Государственная библиотека Югры. Что: Школа краеведа Online. Когда: в течение дня. Где.

2. Государственный художественный музей.Что: Ежедневные видео-трансляции «Рисуем вместе». Когда: 28 мая 15.00. Где.

3. Таежная библиотека. Что: Неделя краеведа «Коренные народы Югры: обычаи, орудия труда, быт» в рамках празднования 90-летия со дня образования ХМАО. Когда: в течение дня. Где.

4. Многофункциональный культурно-досуговый центр Сургут. Что: Занятие по живописи. Когда: в течение дня. Где.

5. Сургутская филармония. Что: Концерт «Классика и джаз» Концерт Народного артиста России Даниила Крамера, фортепиано, Москва. Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU