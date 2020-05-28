Культурная онлайн-программа на 28 мая для югорчан на самоизоляции
Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.
1. Государственная библиотека Югры. Что: Школа краеведа Online. Когда: в течение дня. Где.
2. Государственный художественный музей.Что: Ежедневные видео-трансляции «Рисуем вместе». Когда: 28 мая 15.00. Где.
3. Таежная библиотека. Что: Неделя краеведа «Коренные народы Югры: обычаи, орудия труда, быт» в рамках празднования 90-летия со дня образования ХМАО. Когда: в течение дня. Где.
4. Многофункциональный культурно-досуговый центр Сургут. Что: Занятие по живописи. Когда: в течение дня. Где.
5. Сургутская филармония. Что: Концерт «Классика и джаз» Концерт Народного артиста России Даниила Крамера, фортепиано, Москва. Когда: в течение дня. Где.
ИСТОЧНИК KP.RU