«Лада» и «Тойота» столкнулись в Нижневартовске: без жертв не обошлось
В Югре за минувшие сутки один человек погиб, а восемь – получили травмы, в четырех дорожно-транспортных происшествиях.
Так, в 21:34 в Нижневартовск на улице Интернациональная произошло столкновение «Лада Приора» и «Тойота Ленд Крузер 200».
В результате аварии пассажир «Лада» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Кроме того, на территории региона сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное повеление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на полосу встречку15 водителей привлечены к ответственности, 34 – за нарушение требований к перевозке детей.
ИСТОЧНИК KP.RU