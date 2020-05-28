28 Май 2020 2020-05-28T08:14:19+03:00

«Лада» и «Тойота» столкнулись в Нижневартовске: без жертв не обошлось. Фото ГИБДД по ХМАО.

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В Югре за минувшие сутки один человек погиб, а восемь – получили травмы, в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 21:34 в Нижневартовск на улице Интернациональная произошло столкновение «Лада Приора» и «Тойота Ленд Крузер 200».

В результате аварии пассажир «Лада» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Кроме того, на территории региона сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное повеление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на полосу встречку15 водителей привлечены к ответственности, 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU