2020-05-28T08:14:19+03:00
Происшествия

«Лада» и «Тойота» столкнулись в Нижневартовске: без жертв не обошлось

Всего за сутки случилось 4 ДТП
Руслан Савинов
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«Лада» и «Тойота» столкнулись в Нижневартовске: без жертв не обошлось. Фото ГИБДД по ХМАО.«Лада» и «Тойота» столкнулись в Нижневартовске: без жертв не обошлось. Фото ГИБДД по ХМАО.
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В Югре за минувшие сутки один человек погиб, а восемь – получили травмы, в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

Так, в 21:34 в Нижневартовск на улице Интернациональная произошло столкновение «Лада Приора» и «Тойота Ленд Крузер 200».

В результате аварии пассажир «Лада» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Кроме того, на территории региона сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное повеление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на полосу встречку15 водителей привлечены к ответственности, 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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