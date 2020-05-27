27 Май 2020 2020-05-27T19:39:53+03:00

В Ханты-Мансийске и Нижневартовске появятся арт-резиденции. Фото из аккаунта Натальи Комаровой в соцсети "Инстаграм".

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Глава Югры Наталья Комарова встретилась с инициативными земляками в режиме видеоконференцсвязи. Диалог шел о креативных индустриях, проектах в этой сфере деятельности югорчан.

- Арт-резиденции в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. По словам одного из авторов Ханты-Мансийского проекта Ильи Кириченко, это пространство для творчества и созидания, зарождения и реализации новых идей. Площадь центра около 6900 кв.м. На его территории будут размещены лектории, коворкинги, зоны для работы и отдыха, кафе, многофункциональный зрительный зал, - пояснила в соцсети «Инстаграм» Наталья Комарова.

Она отметила, что еще одна инициатива от команды «Ассоциации Креативного Класса Югры» - концепция «Югра - 90 и после».

- Владимир Ханжин и Сергей Зверьков представили варианты брендинга к 90-летию образования округа и концепцию медиапроектов, которые вовлекают все 22 муниципалитета Югры. Проекты объединили исторические события и перспективы региона, - рассказала Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU