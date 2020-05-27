2020-05-27T19:31:50+03:00
Общество

Более 500 югорчан обнаружили в общественных местах без средств индивидуальной защиты

В суд направлено 284 дела
Руслан Савинов
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Более 500 югорчан обнаружили в общественных местах без средств индивидуальной защитыБолее 500 югорчан обнаружили в общественных местах без средств индивидуальной защитыФото: pixabay.com
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Полицейские с 22 по 25 мая проверили 1411 югорчан, находящихся в самоизоляции.

- По итогам составлено 511 административных протоколов за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях и нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Для рассмотрения и принятия решения в суд направлено 284 материала, - рассказали в пресс-службе правительства ХМАО.

- За нарушения установленных норм в сфере розничной торговли и общественного питания возбуждено три уголовных дела, составлено девять административных протоколов. Всего за указанный период зарегистрировано 37 сообщений, связанных с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил, - сообщил начальник регионального управления министерства внутренних дел Василий Романица.

По его словам, за четыре дня зарегистрировано 4555 сообщений и заявлений о происшествиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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